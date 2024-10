Igor Vinícius tem reta final para consolidar retomada da titularidade no São Paulo

Em seu próximo compromisso, o São Paulo enfrenta o Criciúma, pela 31ª rodada do Brasileirão, às 22h (de Brasília) do próximo dia 27, no Heriberto Hulse. Com 50 pontos, o Tricolor figurou na quinta posição, com um a menos do que o Flamengo, primeiro integrante do G4 e que tem um jogo a cumprir.