Fluminense vende mais de 30 mil ingressos para partida contra o Athletico-PR

A compra dos ingressos pode ser feita pelo site oficial do clube. Os setores Sul Nível 2 e Norte Nível 2 (visitante) não estão mais disponíveis.

O duelo é fundamental para o Fluminense se afastar da zona de rebaixamento. Com 33 pontos, o Tricolor das Laranjeiras está na 15ª colocação. Já o Athletico-PR vem de má fase no Brasileirão e entrou no Z4 na última rodada. Há dez jogos sem vencer no torneio, o Furacão ocupa o 18º lugar, com 31 pontos.