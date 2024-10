Flamengo repudia ataques a ônibus com rubro-negros antes da semifinal da Copa do Brasil

Através de uma nota oficial divulgada nesta segunda-feira, o Flamengo repudiou o ataque contra torcedores rubro-negros antes do jogo diante do Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, que classificou o Mengão à final da competição após empate em 0 a 0 na Neo Química Arena.

Segundo o Flamengo, o episódio de violência "é inadmissível". O clube carioca afirmou que o ataque "não partiu de verdadeiros torcedores do Corinthians", e sim de marginais.

Por fim, a diretoria do Flamengo pediu que sejam tomadas as providências cabíveis na punição aos responsáveis, reforçando que "o futebol brasileiro sempre perde com qualquer episódio de violência.