Corinthians se reapresenta após eliminação para o Flamengo e inicia preparação para enfrentar Racing

O Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira após a eliminação para o Flamengo, pela Copa do Brasil. O elenco do Timão passa a focar no Racing, adversário da próxima quinta, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no empate por 0 a 0 com o Flamengo realizaram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do time participou de atividade de passes em espaço reduzido e treinamentos de enfrentamento no gramado.

O elenco corintiano volta a treinar no CT nesta terça-feira, sob o comando de Ramón Díaz e sua comissão técnica.