Conselho do Corinthians vai receber parecer sobre impeachment; gestão é pressionada a rescindir com A&M

A Comissão de Ética do Corinthians vai entregar o parecer sobre a apuração do pedido de impeachment do presidente Augusto Melo ao Conselho Deliberativo na próxima quarta-feira. Esse é justamente o último dia do prazo para a entrega da avaliação.

A partir disso, caberá a Romeu Tuma Junior, presidente do Conselho, marcar uma reunião para os conselheiros definirem, em votação simples, se concordam ou não com o impeachment do presidente corintiano.

No último dia 12 de agosto, a Comissão de Justiça do Corinthians entregou um relatório para o CD a respeito de investigações sobre alguns temas que envolvem a gestão de Augusto, como as negociações com a VaideBet (ex-patrocinadora máster) e a Gazin (empresa de colchões que tem espaço no uniforme de treino).