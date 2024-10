Com gol de goleiro, Goiás goleia a Chapecoense fora de casa pela Série B

Nesta segunda-feira, o Goiás goleou a Chapecoense, por 4 a 0, pela 33ª rodada da Série B, na Arena Condá. Um dos gols da partida foi marcado pelo goleiro Tadeu, de pênalti.

Com 45 pontos, o Esmeraldino se encontra na décima colocação e tem uma rodada a cumprir. Em 13º lugar, a Chape somou 37 unidades, duas a menos do que a Ponte Preta, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Em seu próximo compromisso, o Goiás enfrenta o Amazonas, às 21h30 (de Brasília) dessa sexta-feira, no Serrinha. Já a Chapecoense duela contra o Brusque, no próximo dia 29, às 19h, no Estádio Augusto Bauer.