Apesar da derrota para o Palmeiras, Jair Ventura enaltece partida do Juventude: "A performace foi boa"

Na noite deste domingo, Juventude e Palmeiras fizeram um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro no Alfredo Jaconi. Apesar da derrota por 5 a 3, o treinador Jair Ventura enalteceu a performace do clube gaúcho e elogiou seu adversário

"Para falar desse jogo, temos que falar primeiro da equipe do Palmeiras. Não precisamos falar da estrutura e da força que eles têm, enfrentamos um adversário multicampeão. É a equipe que tem a melhor defesa da competição e o segundo melhor ataque. É a equipe que mais recupera bola no campo adversário. Então assim, uma equipe muito sólida, muito díficl de se jogar, é a equipe que mais finaliza no campeonato. Terminamos o jogo com 25 finalizações e mais posse. Eles chutaram ao gol sete vezes e fizeram cinco gols, bate na efetividade. Mostra porque o Estevão já está vendido e porque o Raphael Veiga é o 10 do Palmeiras há tantos anos. Isso enaltece ainda mais nossa performance. Jogamos contra um candidato ao título e, na minha opinião, eles foram efetivos", disse em entrevista coletiva.

"Eles jogam com os dois beiradas de pé trocado para vir para dentro e cruzar, mas é díficil marcar o Estevão. Mas quando você joga contra uma equipe qualificada como é, quando você tem o Dudu no banco que praticamente paga a nossa folha, com um salário mensal de R$ 2,2 milhões, e você finaliza 25 vezes, a gente tem que jogar o copo cheio. É díficil falar para o meu torcedor que tomamos cinco gols, mas também não posso falar da performace, a performace foi boa. Não pontuando, não ficamos mais perto, mas jogando bem ficamos mais perto de sair lá de baixo, que é o nosso principal objetivo", completou.