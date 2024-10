Ancelotti analisa Borussia Dortmund antes de duelo com o Real Madrid: "É um adversário exigente"

Nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa antes do confronto entre Real Madrid e Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões, o técnico Carlo Ancelotti analisou as mudanças do time alemão em relação à final disputada entre as equipes na temporada passada, na qual o clube merengue saiu vencedor.

"O Borussia mudou, primeiro o treinador, depois alguns jogadores. Mantiveram a mesma ideia de futebol, uma equipa intensa que joga bem e com qualidade individual e colectiva. É um adversário exigente", disse.

As equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da Champions League.