São Paulo divulga programação da semana para enfrentar o Criciúma pelo Brasileiro

Com 50 pontos, o São Paulo figura na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, primeiro time no G4, está com 51 e tem uma rodada a cumprir.

O confronto contra o Criciúma está marcado para acontecer às 22h (de Brasília) do próximo dia 26. Logo após a partida, o elenco retorna para a capital paulistana em voo fretado.

Confira a programação da semana:

Segunda-feira (21)