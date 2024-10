Palmeiras elimina Corinthians, São Paulo vence Deportivo Brasil e ambos avançam à semi no Paulista sub-20

Neste domingo, o Palmeiras eliminou o Corinthians e avançou à semifinal do Campeonato Paulista sub-20. O Alviverde venceu o Timão por 2 a 1 (3 a 2 no agregado), no Estádio Bruno José Daniel, pelas quartas de final. O São Paulo também se classificou para a próxima fase ao golear o Desportivo Brasil por 6 a 0 (7 a 1 no agregado), no CT de Cotia.

Com os resultados, Palmeiras e São Paulo jogarão a semifinal do torneio. Além deles, Novorizontino e RB Bragantino também estão classificados. Enquanto o Corinthians e o Desportivo Brasil deram adeus à competição.

O Tricolor Paulista e o Verdão voltam a campo nesta quarta-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras enfrenta o Coritiba, às 15h (de Brasília), em Santo André. Já o São Paulo duela com o Criciúma, às 18h, em Cotia.