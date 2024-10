Miguelito tem quadro de infecção intestinal e não deve ser relacionado pelo Santos diante do Ceará

O boliviano Miguelito se reapresentou ao Santos, neste sábado, com um quadro de infecção intestinal. O jovem de 20 anos não participou dos treinos nos últimos dois dias e vira dúvida para o duelo contra o Ceará, nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Vila Viva Sorte.

Miguelito estava com a seleção da Bolívia na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogador foi titular nos duelos contra Colômbia e Argentina, marcando o gol da vitória diante dos colombianos (1 a 0), no dia 10 de outubro.