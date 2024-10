Marcos Braz explica não do Flamengo à garantia por Hugo Souza, mas Corinthians vê "caso tranquilo"

A diretoria do clube paulista segue otimista pela concretização da compra de Hugo. Pessoas do Corinthians entendem que a postura rígida da cúpula flamenguista faz parte de um "jogo mental" para a partida decisiva da semifinal da Copa do Brasil, além de uma forma dos cariocas receberem mais dinheiro pelo arqueiro criado na Gávea.

Executivo de futebol do Timão, Fabinho Soldado garantiu que tudo está alinhado com o Rubro-Negro para a transferência em definitiva do camisa 1 para o Parque São Jorge.

"A gente está pensando nesse jogo, é um espetáculo. Sobre esse tema, está tudo em contrato. Existe o valor, a forma de pagamento estabelecida, o contrato com o atleta de quatro anos. Mas tem a parte comercial, a garantia, e o Corinthians vai providenciar isso. É um caso tranquilo. A conversa com o Flamengo foi clara e esclarecedora. Vamos deixar passar esse jogo, temos tempo para resolver isso", disse.

"Estamos desde o início do ano com muito trabalho, sabíamos que seria difícil. Estamos conseguindo mudar um pouco a rota. Sabemos que precisamos de uma reação rápida, já conseguimos no último jogo. A equipe está se superando nas copas, por isso estamos aqui hoje, e conseguimos reformular o elenco. Claro que o ano será muito trabalhoso e, com a ajuda do torcedor, esperamos, com esse elenco comprometido, entregar o Corinthians ao lugar que merece", ampliou.

Marcos Braz, por fim, falou sobre Filipe Luís, técnico escolhido pela diretoria após a demissão de Tite. O ex-lateral vive sua primeira experiência como treinador de um time profissional. Até o momento, são três jogos, com duas vitórias e uma derrota.

"Todo técnico que chega tem a sua característica. A gente já é conhecedor do Filipe Luís, ele precisa de tempo para maturar o trabalho. Tenho certeza que vai ter uma passagem boa pelo Flamengo, pelo tamanho que merece, pelo que ele foi como jogador. Ele tem essa pressão em cima dele. É uma comissão técnica muito boa que foi montada, a gente espera que o ano que vem seja ainda melhor", finalizou.