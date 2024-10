Marcos Antônio soma bons números e busca se firmar no São Paulo

Com Alisson e Pablo Maia de fora, o jogador tem como principais concorrentes no momento Luiz Gustavo e Bobadilla, que formam a dupla titular. Ao todo, ele soma sete jogos com a camisa do São Paulo.

Em seu próximo compromisso, o Tricolor enfrenta o Criciúma, pela 31ª rodada do Brasileirão, às 22h (de Brasília) do próximo dia 27, no Heriberto Hulse. Na quinta colocação, os comandados de Zubeldía estão na quinta colocação, com 50 pontos, um a menos do que o Flamengo, primeiro integrante do G4 e que tem uma rodada a cumprir.