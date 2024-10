Inter de Milão bate Roma, emenda terceira vitória seguida e retoma a vice-liderança do Italiano

Neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão visitou a Roma no Stadio Olimpico e venceu por 1 a 0. O gol do triunfo foi marcado por Lautaro Martínez.

Com o resultado positivo, a Inter de Milão chegou aos 17 pontos, emendou a terceira vitória seguida na competição e retomou a segunda posição, ficando assim com dois a menos em relação ao líder Napoli, que também venceu na rodada. Do outro lado, a Roma, que completou a segunda partida sem vencer (um empate e uma derrota), seguiu na décima posição, com os mesmos dez somados.

A Inter retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Young Boys, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. A bola rola às 16h (de Brasília), no Stade de Suisse. Já a Roma joga diante do Dínamo na quinta-feira, pela terceira rodada da Liga Europa. Desta vez a partida acontece às 13h45, no Stadio Olimpico.