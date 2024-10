Gerson exalta classificação do Flamengo à final e garante jogo duro contra o Atlético-MG

O Flamengo segurou o empate sem gols com o Corinthians e se classificou para a final da Copa do Brasil. Os rubro-negros aguentaram a pressão do rival após atuar grande parte da partida com um jogador a menos.

Os cariocas viram Bruno Henrique ser expulso após acertar Matheuzinho. Mesmo assim, o time teve atuação segura no restante do tempo e pouco sofreu contra os donos da casa.

O meia Gerson celebrou a classificação e dedicou o resultado a Bruno Henrique.