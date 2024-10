Faltou pressão do Corinthians? Veja os números do empate contra o Flamengo

Um dado levantado pela SofaScore mostra que faltou intensidade ao ataque corintiano. As melhores notas, que levam em conta as estatísticas individuais de cada atleta, foram para defensores: Matheus Bidu, com 7.9, e André Ramalho, com 7.8.

As grandes decepções do ataque corintiano ficaram com os pontas. Talles Magno (nota 6.9) e Romero (6.8) tiveram desempenho abaixo da média. Com certeza, o torcedor corintiano sentiu saudades do astro Memphis Depay, desfalque por não estar inscrito na Copa do Brasil.

O Flamengo enfrenta agora na final da Copa do Brasil o Atlético-MG, que passou pelo Vasco com uma vitória em casa e um empate neste sábado como visitante.