Em reta final de temporada, Giuliano vive bom momento e persegue marca individual no Santos

A sua melhor temporada no futebol nacional foi no ano de 2010, quando ele ainda defendia as cores do Internacional. Naquela época, o meia entrou em campo em 57 partidas, marcou 15 gols e distribuiu quatro assistências.

Dessa forma, Giuliano está a três gols de igualar a marca atingida naquela temporada, e precisa anotar mais quatro tentos caso deseje ultrapassá-la. O atleta, por sua vez, vive uma fase artilheira e ainda terá mais seis oportunidades para atingir o antigo número.

Por outro lado, por exemplo, o meia já faz a sua temporada com mais gols nos últimos três anos. Das últimas três temporadas, foi a de 2022 em que teve seu ano mais artilheiro - anotou sete gols. Em 2021, marcou seis vezes, enquanto em 2023 foi às redes em apenas duas oportunidades. Somente em 2024, já são 12 tentos.

O Santos de Giuliano ainda terá mais seis jogos na Série B nesse fim de ano, contra os seguintes adversários: Ceará, Ituano, Vila Nova, Coritiba, CRB e Sport Recife. Dentre estes, no primeiro turno do torneio nacional, o meia só foi às redes diante do Coxa, porém tenta melhorar seu aproveitamento no returno para ajudar o time e, quem sabe, superar a marca individual de 2010.

O Santos de Giuliano, agora, retorna aos gramados já na próxima semana, em compromisso válido pela 33ª da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe recebe o Ceará nesta terça-feira, a partir das 19h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, em Santos (SP).