CBF divulga data do sorteio dos mandos da final da Copa do Brasil; veja informações

Após Flamengo e Atlético-MG se classificarem à final da Copa do Brasil, a CBF divulgou que fará o sorteio dos mandos de campo da decisão nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), em sua sede, localizada no Rio de Janeiro. O evento será transmitido no Youtube da entidade.

A equipe carioca e o time mineiro fazem o jogo de ida no dia 3 de novembro (domingo). Já a volta acontece exatamente uma semana depois, no dia 7.