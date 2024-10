Villasanti aponta erro do Grêmio em derrota no clássico, mas avisa: "Não tem tempo para lamentar"

O Grêmio levou a pior no Grenal 443. Neste sábado, o Imortal foi dominado pelo Internacional e perdeu por 1 a 0, no Beira-Rio, voltando a se preocupar com a zona de rebaixamento no Brasileirão. O meia Mathías Villasanti, capitão do time, disse que a equipe demorou para encaixar no jogo, mas evitou ficar lamentando o revés.

"A gente demorou para encaixar no jogo. O primeiro tempo não foi bom. Tivemos chances depois do gol deles, mas temos que ganhar os clássicos, não importa como. A gente fica triste por não conseguir a vitória e dar esse presente ao torcedor. Agora teremos tempo para trabalhar durante a semana. Não tem tempo para lamentar muito", disse o paraguaio em entrevista ao Premiere, na saída de campo.

Com o resultado, Grêmio perde uma posição e cai para o 12º lugar do torneio, com 35 pontos. O time comandado por Renato Gaúcho está a apenas três pontos do Z4.