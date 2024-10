Sob chuva, São Paulo encerra semana de treinos no CT da Barra Funda

Na manhã deste sábado, o São Paulo encerrou a semana de treinos no CT da Barra Funda. Sob chuva, o elenco realizou o segundo trabalho de olho no embate contra o Criciúma, pela 31ª rodada do Brasileirão, no Heriberto Hulse.

Na atividade, o técnico Zubeldía e sua comissão dividiram o elenco em dois grupos. Os jogadores que atuaram por mais tempo na vitória contra o Vasco, por 3 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, fizeram um trabalho à parte.

Essa divisão do plantel realizou exercícios de mobilidade, técnica, ativação, posse de bola e agilidade seguidos de um jogo em espaço curto. A grande diferença para os demais foi um trabalho de transição em superioridade númerica seguido de um coletivo de 11 contra 11 utilizando toda extensão do gramado.