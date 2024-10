São Paulo bate o Corinthians nos pênaltis e encara o Santos na final do Paulista sub-17

O São Paulo está na final do Campeonato Paulista sub-17. Neste sábado, o Tricolor venceu o Corinthians por 2 a 1, nos pênaltis, após fazer 3 a 2 no tempo normal, no estádio Laudo Natel, em Cotia. Na ida, o Timão havia vencido por 2 a 1.

Os gols são-paulinos foram anotados por Gustavo, Pedro Ferreira e Guilherme. Os alvinegros marcaram com Luiz Fernando e Kauã Henrique.

Nos pênaltis, Igão e Angelo converteram suas cobranças e o goleiro João Nazari brilhou ao defender duas penalidades. Assim, o São Paulo conseguiu a classificação para a decisão do estadual.