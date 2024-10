Palmeiras realiza treino tático e finaliza preparação para duelo com Juventude

Durante o treinamento, a comissão técnica de Abel Ferreira conduziu uma atividade tática e, em seguida, os jogadores participaram de um recreativo descontraído sob uma leve chuva.

Diante do Juventude, o Palmeiras tem a chance de diminuir a vantagem do líder Botafogo, que empatou em casa com o Criciúma nesta sexta-feira. O Verdão está na segunda colocação, com 57 pontos, quatro a menos do que o Glorioso.

No primeiro turno, o Alviverde venceu o Juventude por 3 a 1 no Allianz Parque, com gols de Flaco López, Estêvão e Mayke. O Palmeiras também tem um bom retrospecto no Alfredo Jaconi, com uma invencibilidade de três partidas, incluindo duas vitórias por 3 a 0 em 2021 e 2022 e um empate por 1 a 1 em 2007.

Vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras está invicto há nove jogos na competição e pode repetir a última sequência de dez partidas sem derrota registrada entre abril e junho de 2023. O time tem a melhor defesa do campeonato, com 20 gols sofridos, e lidera em jogos sem sofrer gols (14). Segundo o Footstats, é o clube que mais finaliza a gol (16,48 por jogo), mais acerta o alvo (6,07 por jogo) e mais realiza cruzamentos (26,21 por jogo).

Como visitante, o Palmeiras possui a melhor defesa (10 gols sofridos), o menor número de derrotas (3, empatado com o Botafogo) e o maior número de partidas sem sofrer gols (7). Já como mandante, destaca-se com o melhor ataque (30 gols) e o maior número de vitórias (11, junto com o Fortaleza).