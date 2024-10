Palmeiras parabeniza Valdivia, e chileno responde: "Melhor lugar do mundo"

"Agradeço muito à vida por ter ido em 2006 ao Palmeiras. Encontrei o melhor lugar no mundo que pude ter encontrado. Não mereço todo o carinho de vocês, mas obrigado a todos pelo amor, que com certeza sinto o mesmo amor por vocês. Sempre juntos. Te amo, Palmeiras", escreveu Valdivia.

Jorge Valdivia fez história com a camisa do Palmeiras. O Mago, como é conhecido, ganhou o carinho da torcida pelo fato de ter ajudado a equipe a retornar à Série A do futebol brasileiro, em 2013, e também pelos títulos vencidos.

Foram quatro troféus conquistados pelo time alviverde ao longo de duas passagem (2006 a 2008 e 2010 a 2015) Ele ganhou o Campeonato Paulista, em 2008, a Série B, em 2013, além de duas Copas do Brasil, em 2012 e 2015. O meia chileno marcou 41 gols em 241 partidas disputadas pelo clube.