Palmeiras alcança final do Campeonato Paulista sub-15 pelo oitavo ano seguido

O Palmeiras derrotou o Ituano, neste sábado, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista sub-15 e garantiu vaga na final da competição pelo oitavo ano seguido. Na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, o Verdão venceu por 4 a 1, com gols de Eduardo (duas vezes), Ruan Yago e Ícaro.

Na partida da ida, no último sábado, no Estádio Novelli Júnior, o Palmeiras já havia goleado o Ituano por 7 a 0. Assim, o Verdão chega à oitava final consecutiva do Paulistão sub-15, tendo conquistado as últimas quatro edições. Ao todo, a equipe tem 11 títulos da competição.

Agora, o Alviverde encara o Santos na decisão. Na outra semifinal, o Peixe eliminou o Corinthians nos pênaltis. Por ter melhor campanha, o Palmeiras tem a vantagem de decidir em casa. A partida de ida da final está prevista para ser disputada no próximo sábado (26). O segundo jogo acontece no dia 9 de novembro, sábado. Os horários ainda não foram definidos.