Fora de casa, Flamengo atropela o Mogi pelo NBB

O Flamengo não tomou conhecimento do Mogi Basquete e conquistou uma grande vitória pelo NBB (Novo Basquete Brasil). Mesmo jogando fora de casa, no Ginásio Professor Hugo Ramos, o time carioca massacrou o adversário paulista neste sábado, com o placar de 114 a 66.

Jordan Williams marcou 21 pontos e liderou as ações ofensivas do Flamengo. Gui Deodato (18 pontos), Alexey (16 pontos), Taya Gallizzi (16 pontos), Lucas Siewert (15 pontos) e Kayo (12 pontos e 10 rebotes) também tiveram atuação importante no triunfo carioca.