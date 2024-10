Filipe Luís finaliza preparação do Flamengo com pênaltis e esboça escalação

Assim, o Flamengo deve ir a campo com a seguinte formação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Os rubro-negros vão a campo pressionados pela derrota no clássico contra o Fluminense. No clube, a Copa do Brasil é vista como a melhor para a equipe conquistar um título neste fim de temporada.