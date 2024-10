Fifa confirma vaga a time de Messi no Mundial de 2025, que terá Palmeiras, Flamengo e Fluminense

"Todos sabemos o quanto Miami está apaixonada pelo futebol e o quanto o Inter Miami é apoiado em toda a Flórida por seu estilo empolgante de futebol. Parabéns por seu maravilhoso sucesso na Supporters' Shield de 2024. Vocês provaram ser o time mais consistente em campo nos Estados Unidos. Portanto, tenho orgulho de anunciar que, como um dos melhores times do mundo, vocês são justos participantes do novo Mundial de Clubes da Fifa de 2025 como representantes do país sede, os Estados Unidos", disse o dirigente.

This one's for you, Miami ??? pic.twitter.com/NbQ5Kbpa27

? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 20, 2024

Confirmada a classificação do Inter Miami, resta agora apenas uma vaga entre os 32 times que disputarão o Mundial de Clubes em 2025. O último classificado virá da Libertadores deste ano, que reúne Atlético-MG, Botafogo, Peñarol e River Plate entre os semifinalistas.

Caso Atlético-MG, Botafogo ou Peñarol vença o torneio, garante a vaga no Mundial. Já se o campeão for o River, que já está classificado ao torneio via ranking da Conmebol, a vaga fica com o Olimpia-PAR. Três clubes brasileiros estão garantidos: Palmeiras, Flamengo e Fluminense, campeões da América em 2021, 2022 e 2023, respectivamente.