Erika se emociona e Vic Albuquerque cita orgulho após título do Corinthians na Libertadores

O Corinthians venceu o Santa Fé por 2 a 0, neste sábado, em Assunção, no Paraguai, e se consagrou campeão da Libertadores feminina. Autora de um dos gols, a zagueira Erika se emocionou com o troféu e valorizou o projeto do Timão para o elenco feminino.

"É um trabalho que vem sendo bem feito, com a maior intensidade possível e com a vontade todas essas meninas, comissão técnica e diretoria. Isso é primordial para nossa modalidade e para o Corinthians. Que siga dessa forma. Sai comissão, entra outra, algumas jogadoras saem, mas a essência do Corinthians não pode faltar, a vontade de sempre querer. Ficamos felizes, mais um titulo para o nosso currículo", disse à TV Globo.

"Estou muito feliz. Foi aqui que eu me machuquei, aqui que eu retornei e eu fiz o gol do título. Precisávamos desse gol. Foi gostoso. Falei com minha mãe e ela disse que eu faria o gol do título e de cabeça. A comemoração foi para ela. Ela sabe das coisas. Mais uma superação", completou.