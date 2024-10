Dupla do Palmeiras está a dois gols de assumir a artilharia do Campeonato Brasileiro; confira

A reta final do Campeonato Brasileiro pode ficar ainda mais interessante para os atacantes Flaco López e Estêvão, titulares do Palmeiras. Dividindo a artilharia do Verdão no torneio, com nove gols, cada, na competição, a dupla está a dois tentos de assumir a artilharia da competição.

No momento, o artilheiro isolado da competição é o atacante Pedro, do Flamengo, que colocou onze bolas na rede até a 29ª rodada do Brasileirão, seguido de Hulk, com dez. O camisa 9 rubro-negro, porém, teve grave lesão no joelho e só volta aos gramados em 2025. Com isso, pode perder a artilharia do torneio.

Estêvão sofreu com uma lesão na coxa esquerda que o tirou dos gramados por dois jogos, sendo ausência contra Criciúma e Vasco. O camisa 41 do Verdão voltou a ficar à disposição de Abel Ferreira no empate sem gols contra o Red Bull Bragantino, no último dia 5 de outubro. O atacante começou no banco de reservas e foi acionado no segundo tempo.