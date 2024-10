Com apoio de torcedores, Palmeiras chega a Caxias do Sul para duelo com o Juventude

O Palmeiras vê o duelo contra o Juventude com extrema importância. Isso porque o Botafogo, líder do Brasileirão, só empatou com o Criciúma na última sexta-feira.

Portanto, o time comandado por Abel Ferreira pode encostar ainda mais na ponta da tabela. O Alviverde é o segundo colocado do torneio, com 57 pontos, e pode diminuir a vantagem dos cariocas no topo para apenas um ponto.

A equipe, entretanto, terá desfalques importantes. O zagueiro Murilo, por exemplo, se lesionou no treinamento desta manhã e desfalca o time, assim como os demais lesionados Mauricio, Bruno Rodrigues e Piquerez. Suspenso, Gabriel Menino completa a lista de baixas.

Em contrapartida, o lateral Mayke, recuperado de lesão, está à disposição de Abel Ferreira. O ala, aliás, deve iniciar a partida como titular.

A provável escalação do Palmeiras, portanto, tem: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López.