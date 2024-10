Atlético-MG elimina o Vasco e é o primeiro finalista da Copa do Brasil

Nos minutos finais, os visitantes voltaram a melhorar em campo. O Atlético-MG teve chance de marcar aos 51 minutos, com Lyanco, mas o zagueiro mandou sobre o travessão. Com isso, o Vasco seguiu com a vantagem no intervalo.

O segundo tempo começou movimentado. O Atlético-MG chegou com perigo com um minuto, com Paulinho. Só que Léo Jardim fez defesa segura no chute do atacante. O Vasco respondeu em seguida. Após cruzamento na área, Vegetti não aproveitou quando a bola chegou na pequena área.

Depois disso, o duelo caiu em rendimento, com as duas equipes errando muito na parte ofensiva. O Atlético-MG voltou a chegar com perigo aos 27 minutos. Em avanço rápido, Paulinho recebeu passe na área e chutou perto do gol.

Os visitantes se animaram com o lance e seguiram no ataque. Tanto que aos 36 minutos, o Atlético-MG chegou ao empate. Hulk recebeu na entrada da área e acertou belo chute, sem chance para Léo Jardim.

Tendo que buscar o gol, o Vasco tentou esboçar uma pressão. No entanto, o Atlético-MG conseguiu controlar a posse de bola para não sofrer e sair de campo com a vaga para a final.

FICHA TÉCNICA