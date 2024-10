Após título, jogadoras do Corinthians denunciam más condições da Libertadores e cobram respeito

A Libertadores de 2024 foi disputada no Paraguai. Os jogos contaram com pouco público nas arquibancadas. Além disso, o gramado de alguns estádios foi alvo de críticas. Com isso, a Conmebol precisou mudar a sede de jogos em meio ao campeonato.

Recentemente, a meia Gabi Zanotti, uma das principais jogadoras do Corinthians, também denunciou as más condições do ônibus fornecido para a equipe antes da disputa das quartas de final. A camisa 10 fez críticas às condições do veículo que levou as atletas do Timão para o confronto contra o Olimpia.

O Corinthians se consagrou pentacampeão da Libertadores neste sábado, após vencer o Santa Fé-COL por 2 a 0, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Esse é o terceiro título do Timão em 2024. Antes, a equipe do técnico Lucas Piccinato também conquistou a Supercopa do Brasil feminina e o Campeonato Brasileiro feminino.

O próximo compromisso do Alvinegro está marcado para o dia 3 de novembro, contra o São Paulo, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista. O mando é das tricolores.