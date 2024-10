Após quatro jogos, Cruzeiro ainda não venceu com Fernando Diniz

Diniz estreou pelo Cruzeiro no dia 26 de setembro, no empate em 1 a 1 com o Libertad-PAR, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Depois, o clube mineiro enfrentou três jogos pelo Campeonato Brasileiro: empate em 1 a 1 contra o Vasco, derrota por 1 a 0 para o Fluminense e novamente outro 1 a 1, desta vez diante do Bahia.

Após a demissão de Fernando Seabra, Fernando Diniz foi o escolhido pela diretoria do Cruzeiro para ser o novo técnico do clube. A única chance de título na temporada da Raposa é a Copa Sul-Americana, onde enfrentará o Lanús-ARG nas semifinais da competição. O primeiro duelo entre as equipes é nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Mineirão.

No Campeonato Brasileiro, após o empate em 1 a 1 com o Bahia nesta sexta-feira, o Cruzeiro chegou aos 44 pontos em 30 jogos na competição, ocupando o oitavo lugar até aqui.