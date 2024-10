Wellington Rato supera Lucas como principal 'garçom' do São Paulo na temporada

Wellington Rato é o principal "garçom" do São Paulo na atual temporada. Com a assistência para o gol de Lucas Moura na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco da Gama, na última quarta-feira, o meia-atacante superou seu companheiro e se isolou no topo do ranking.

Logo em seu primeiro lance no jogo após substituir Erick, Wellington Rato quase fez o gol, batendo cruzado e exigindo boa defesa do goleiro Léo Jardim. Ele próprio foi para a cobrança do escanteio e jogou na cabeça de Lucas Moura, que subiu mais alto que a defesa do Vasco para balançar as redes pela segunda vez na partida.

Wellington Rato e Lucas iniciaram a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro empatados no topo do ranking do São Paulo de jogadores com mais assistências na atual temporada. Mas, com o passe para gol contra o Vasco, o camisa 27 do Tricolor conseguiu se isolar na liderança.