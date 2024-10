STJD pune jogadores de Corinthians e Flamengo por confusão; Yuri Alberto e Cacá viram desfalques

Nesta sexta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu pela punição de Yuri Alberto e Cacá, do Corinthians, e Carlos Alcaraz, do Flamengo, pela confusão ocorrida na partida entre as equipes em 1º de setembro, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto foi punido em duas partidas por praticar jogada violenta (artigo 254) ao dar entrada forte no lateral Wesley. Como o atacante já cumpriu uma partida de suspensão automática, será desfalque para o Corinthians no próximo confronto pelo Brasileirão, contra o Cuiabá.

Cacá também recebeu punição de duas partidas por praticar ato desleal ou hostil (artigo 250) na confusão com Alcaraz. Assim como Yuri, o zagueiro cumpriu uma partida e também ficará de fora por apenas um jogo.