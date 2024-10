Santos vê defesa ruir na reta final da Série B e sofre oito gols nos últimos três jogos

O Peixe sempre figurou entre os times com melhores números defensivos do torneio. Mas, com os oito tentos em três jogos, detém agora apenas a sexta melhor defesa da competição. Foram, ao todo, 28 gols sofridos em 32 partidas.

O período de baixa no sistema defensivo foi marcado por alterações de Carille. Recentemente, por exemplo, o técnico decidiu tirar o jovem Jair do time titular e promoveu a entrada de Luan Peres.

Já no último jogo, contra a Chapecoense, o treinador precisou fazer novas mudanças em virtude de desfalques, como Gil e Escobar, que estavam suspensos. Ele, assim, deu oportunidade a Jair e Souza.

Nas últimas três rodadas, o Santos venceu o Mirassol e perdeu da Chapecoense e do Goiás. Com os reveses, apesar de ainda ocupar uma posição confortável visando o acesso, o time viu as possibilidades de ganhar o título da competição entrarem em xeque.