Pituca promete "dar a vida" em série de decisões e convoca torcida do Santos para duelo com Ceará

Um dos líderes do atual elenco do Santos, Diego Pituca destacou a necessidade do time paulista vencer o Ceará na próxima terça-feira, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante ainda pediu o apoio da torcida, já que o duelo será na Vila Viva Sorte.

"É mais uma decisão. São mais seis decisões pela frente e temos que dar a nossa vida. Não podemos perder pontos em casa, ainda mais agora que estamos na reta final. Vamos chamar a torcida para nos apoiar, pois a gente precisa deles", afirmou o camisa 21.

O embate com o Vozão é visto como um confronto direto na briga pelo acesso para a elite do futebol brasileiro. Os cearenses têm 48 pontos e ocupam a sétima posição na tabela, com um jogo a menos.