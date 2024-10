Lula agradece Leila Pereira por ceder espaço no Allianz Parque para evento do Governo Federal

Corintiano declarado, o presidente do Brasil, Lula (PT), agradeceu à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, por ceder um espaço do Allianz Parque para o lançamento do programa "Acredita", do Governo Federal, nesta sexta-feira. O discurso aconteceu durante o evento, mas Lula também usou as redes sociais para deixar o agradecimento à mandatária do Verdão.

"Gostaria de agradecer à Leila, presidenta do Palmeiras, por ceder o salão do clube para realizarmos o lançamento do maior programa de crédito do Brasil, mesmo eu sendo corintiano e o Alckmin santista. Esse é o espírito de união que precisamos no país, especialmente no lançamento do programa de crédito Acredita, voltado para o desenvolvimento dos pequenos negócios e o apoio aos empreendedores do Brasil", disse.