Internacional x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Gre-Nal é uma das atrações principais da trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Internacional e Grêmio duelam neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em busca de um triunfo, mas por objetivos distintos.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere.

Com 46 pontos na sexta colocação, e vindo de um empate por 2 a 2 com o Corinthians, fora de casa, o Internacional defende a sua permanência na zona de classificação para a Copa Libertadores. O Grêmio, que tenta se recuperar de uma derrota de 2 a 1 para o Atlético-MG, tem um objetivo mais modesto, pois, com 35 pontos, em 11º, precisa afastar de vez o risco de um rebaixamento.