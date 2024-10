Internacional obtém liberação de Ricardo Mathias para clássico contra o Grêmio

O Internacional comunicou nesta sexta-feira que conseguiu a liberação do atacante Ricardo Mathias junto ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) de uma suspensão de quatro partidas. Assim, o jovem de 18 anos está apto para atuar nos próximos jogos do Colorado no Campeonato Brasileiro, inclusive o clássico contra o Grêmio, neste sábado, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio.

