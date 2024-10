Ex-São Paulo, Morato destaca início positivo com a camisa do Nottingham Forest

Atual 10? colocado da Premier League após sete rodadas, o Nottingham Forest aposta na força defensiva para buscar melhores posições na temporada 2023/24 do futebol inglês. Com apenas 6 gols sofridos até aqui, o time ostenta a segunda melhor defesa da liga - empatado com o Arsenal, e atrás apenas do Liverpool, que só sofreu 2 gols até agora. É um trunfo importante para o zagueiro Morato, que chegou ao clube nesta temporada.

Contratado nos dias finais da última janela de transferências junto ao Benfica por 17 milhões de euros, o brasileiro, revelado nas categorias de base do São Paulo, já disputou três jogos pelo novo clube. Dois deles contra times do chamado "Big Six", como é denominado o sexteto de clubes grandes do país.