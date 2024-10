Estêvão mira superar Endrick em gols pelo Brasileirão no 1° ano completo de profissional no Palmeiras

Estêvão é um dos principais nomes no ataque do Palmeiras, nesta temporada. Titular na equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira, o garoto de 17 anos tem 11 gols marcados, sendo nove deles pelo Campeonato Brasileiro. Assim, ele está a duas bolas na rede de igualar a Endrick no primeiro ano completo como profissional.

Endrick e Estêvão, formados nas categorias de base do Palmeiras, são duas das principais revelações do clube nos últimos anos. Endrick estreou pelo time profissional do Verdão em outubro de 2022 e, no ano seguinte, foi promovido à equipe principal de forma definitiva. No Brasileirão do ano seguinte, o atacante, hoje no Real Madrid, fez 13 gols em 31 partidas.

Estêvão, por sua vez, teve a primeira chance no time profissional na última rodada do Brasileiro de 2023, no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, jogo em que o Alviverde levantou a taça, no dia 6 de dezembro. No começo de 2024, ainda disputou a Copinha pelo sub-20 e em seguida foi integrado de forma definitiva na equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira. No Brasileirão, ele tem nove gols em 23 jogos.