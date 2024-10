CRB vira sobre o Brusque em Santa Catarina e deixa o Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro

Nesta sexta-feira, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB venceu o Brusque por 2 a 1, de virada, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). A equipe mandante conseguiu sair em vantagem, com gol de Rodrigo Pollero, mas, não segurou a pressão após ter um jogador expulso e sofreu tentos de Facundo Labandeira e Matheus Ribeiro.

Agora, com 33 pontos, o Brusque permaneceu na 18ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o CRB, diante do triunfo, chegou aos mesmos 36 e deixou a zona de rebaixamento, já que saltou para a 14ª posição da tabela. Dessa maneira, a Ponte Preta, que ainda joga na rodada e soma 35 unidades, entrou na zona de rebaixamento, amargando o 17º lugar.

Pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro, o CRB, na próxima terça-feira (22), recebe o Mirassol, às 19h (de Brasília). Por sua vez, o Brusque, na quarta-feira (23), visita a Ponte Preta, às 19h, em Campinas.