Corinthians x Santa Fé: veja informações e onde assistir à final da Libertadores feminina

O Timão se classificou na liderança do grupo A, com sete pontos, e depois passou por Libertad e Boca Juniors no mata-mata do torneio. A artilheira da equipe no torneio é a meia-atacante Gabi Zanotti, com cinco gols anotados. Foi da camisa 10 o tento que garantiu a classificação para a final da competição, diante do Boca.

