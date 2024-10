Corinthians, Gaviões e Caixa se reúnem nesta sexta para assinar protocolo de intenções para quitar Arena

O projeto do Gaviões da Fiel para a quitação da Neo Química Arena segue a todo vapor. Nesta sexta-feira, a torcida organizada, junto com o próprio Corinthians e a Caixa Econômica Federal, assinará um protocolo de intenções para a quitação do estádio, em um encontro que será realizado às 16h (de Brasília), na Avenida Paulista, em São Paulo.