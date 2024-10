Com fim eletrizante, Botafogo empata com Criciúma e pode ver Palmeiras colar na liderança do Brasileiro

O Botafogo agora vai virar a chave para focar suas atenções no confronto com o Peñarol, pela Libertadores. O Alvinegro e os uruguaios disputarão uma vaga na final a partir da próxima quarta-feira, no Engenhão. Pelo Brasileiro, a equipe carioca só entra em campo no sábado, dia 26 de outubro, contra o Bragantino, no Nabi Abi Chedid. No mesmo dia, o Criciúma receberá o São Paulo, no Heriberto Hulse.

O JOGO

O primeiro tempo no Maracanã foi bastante movimentado, mas sem grandes emoções. O Criciúma foi a campo com uma estratégia clara: se defender e buscar o gol no erro do adversário. Com um esquema defensivo bem montado, com duas linhas compactas e marcação dupla nos principais nomes do Alvinegro, os catarinenses conseguiram bloquear o Fogão e o goleiro Gustavo teve pouco trabalho nos primeiros 45 minutos.

Apesar do amplo domínio da posse de bola e grande precisão nos passes, o Botafogo não construiu sequer uma chance clara de gol no primeiro tempo. Com dificuldades para penetrar na área adversária, os alvinegros tentaram os chutes de longe, mas abusaram da má pontaria.

O segundo tempo começou com a melhor chance do jogo no primeiro minuto. Luiz Henrique recebeu na direita, deixou o marcador para trás, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro na área. Vitinho, de frente para o gol, completou de primeira, mas errou o alvo e mandou pela linha de fundo.

O Fogão chegou perto novamente aos 14 minutos em bela jogada de Savarino, pela ponta direita. Assim como no lance anterior, ele foi ao fundo e cruzou rasteiro no meio da área. Almada bateu de primeira e a bola explodiu no lateral Claudinho. No rebote, Luiz Henrique acertou um balaço e Gustavo voou para fazer grande defesa e salvar o Criciúma.