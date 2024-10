Borussia Dortmund marca no final e vence o St. Pauli pelo Campeonato Alemão

Jogando com o apoio de seu torcedor, o Borussia Dortmund começou melhor, mas só foi abrir o placar na reta final do primeiro tempo, aos 42 minutos. Pascal Gross cruzou pela direita e Ramy Bensebaine apareceu para cabecear com precisão para o fundo das redes.

O empate do St. Pauli veio no segundo tempo, aos 32 minutos. Em um primeiro momento, a defesa do Dortmund até afastou, entretanto, a bola sobrou fora da área para Eric Smith, que chegou batendo com muita força, sem dar chance de defesa para o goleiro Kobel.

O Dortmund voltou à frente do placar pouco depois, aos 37 minutos. Jamie Gittens driblou o marcador pela esquerda e cruzou na cabeça de Guirassy, que subiu sem marcação e fez o gol que decretou a vitória dos mandantes por 2 a 1.