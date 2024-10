Bia Haddad é eliminada por Paula Badosa em Ningbo

Bia Haddad se despediu nas quartas de final do WTA 500 de Ningbo, na China. Nesta sexta-feira, a brasileira - décima colocada do ranking mundial - não teve chances no duelo diante da espanhola Paula Badosa.

A derrota de Bia Haddad veio após a disputa de dois sets. Em 1h29, Badosa, 15ª do ranking da WTA, fechou o confronto com parciais de 6/3 e 6/2.

Foi o terceiro encontro entre as tenistas no circuito. Nos dois jogos disputados anteriormente, no ano passado, Badosa venceu em Adelaide, enquanto Bia ganhou a partida realizada em Doha.