Após recuperação com a Seleção, Beraldo espera ótimo mês com o PSG e se prepara para a próxima Data Fifa

De volta ao Paris Saint-Germain após mais uma Data Fifa com a Seleção Brasileira, o zagueiro Lucas Beraldo espera ter um resto de outubro prefeito com a equipe da capital francesa. Neste mês, o PSG ainda terá pela frente jogos contra o Strasbourg e o rival Olympique de Marseille, pelo Campeonato Francês, e contra o PSV, da Holanda, pela Liga dos Campeões.

Beraldo espera que o PSG, segundo colocado na Ligue 1, tome a liderança do Monaco e se recupere na Champions League após a derrota para o Arsenal na última rodada.

"É importante viver um dia de cada vez. Nosso objetivo claro é retomar a liderança da Ligue 1, e para isso é fundamental se concentrar em cada detalhe para não ser surpreendido. Nossa cabeça está voltada para esse jogo contra o Strasbourg. Vamos pensar na Champions e no derbi com o Marseille depois, e aí sim, se fizermos tudo certo, vamos entrar no mês de novembro com esses objetivos cumpridos", afirma o zagueiro.