Apesar de brilhar na goleada do Corinthians sobre o Athletico-PR, Memphis alerta: "Não estou 100%"

Contratado em setembro, o atacante holandês acumula bons números pelo Timão mesmo sem estar na condição que considera ideal. Em cinco jogos, o badalado atleta soma duas assistências e um gol marcado.

Diante do Athletico, Memphis deixou o gramado aos 30 minutos do segundo tempo para a entrada de Talles Magno. A comissão técnica explicou a decisão em entrevista coletiva.

"Sabíamos que Memphis estava desgastado, a gente pressionou quase o tempo todo e também precisávamos dar minutos a Talles, fazia tempo que ele não jogava", disse o auxiliar Emiliano Díaz. "O resultado estava definido e não poderíamos arriscar nessa altura. Temos que ser inteligentes", complementou o técnico Ramón.

Contra o Athletico-PR, o Corinthians começou a partida com tudo, com gols de Matheuzinho e Cacá antes dos 20 minutos iniciais. Porém, após queda de concentração dos jogadores, o Furacão empatou com tentos de Nikão e Erick.

Na segunda etapa, o Timão deu a volta por cima e sacramentou o triunfo. Memphis marcou bonito gol de falta, seguido por tentos de Garro e Yuri Alberto, para delírio dos quase 45 mil corintianos presentes na Arena.

Como não está regularizado na Copa do Brasil, Memphis não vai poder entrar em campo no jogo do próximo domingo, contra o Flamengo. A previsão é que o atleta ganhe mais minutos no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Racing, no próximo dia 24.